Johnson ganha primeira volta da eleição no Partido Conservador

Procuradoria Geral da República revela empresas criadas com fundos públicos

A PGR- Procuradoria Geral da República revelou hoje, em comunicado de imprensa, que o Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria Geral da República, no âmbito dos trabalhos realizados para aferição dos financiamentos de fundos públicos efectuados a empresas privadas, em colaboração com as instituições competentes do Estado, apurou que várias empresas privadas beneficiaram de financiamento de fundos públicos, "algumas em processo de privatização irregular e outras financiadas e suportadas com garantia soberana do Estado, sem ter havido o reembolso voluntário desses fundos públicos até a presente data".