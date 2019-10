Mundo

Johnson recusa pedir adiamento do “Brexit”

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, recusou pedir um adiamento do “Brexit” previsto na lei, após ter sido aprovada uma proposta no Parlamento para suspender o voto sobre o acordo de saída.

O chefe do Executivo britânico diz que não vai mudar de opinião e mantém o prazo para o “Brexit”

Fotografia: DR

“Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo”, alegou, acrescentando que “mais um adiamento seria mau para este país ou para a União Europeia e mau para a democracia”.

A “lei Benn” determina que o Primeiro-Ministro tinha de escrever uma carta até às 23h00 de ontem, a solicitar uma extensão do processo de saída da UE por três meses, até 31 de Janeiro, se a Câmara dos Comuns não aprovar um acordo ou autorizar uma saída sem acordo até 19 de Outubro.

Boris Johnson reagia à aprovação de uma proposta do antigo deputado conservador, agora independente, Oliver Letwin, para suspender os efeitos do acordo até ser aprovada, no Parlamento britânico, a legislação que implementa o acordo de saída.

Assim, o Governo britânico decidiu retirar a proposta para ser votado o novo acordo para o “Brexit” negociado pelo Primeiro-Ministro, mas pretende apresentar, na próxima semana, a proposta de lei para regulamentar o acordo para conseguir sair da UE até final deste mês.

“Espero que os deputados mudem de ideias e apoiem este acordo em números esmagadores”, afirmou Oliver Letwin.

A proposta foi aprovada por 322 votos a favor e 306 votos contra, graças ao apoio do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte e de antigos deputados conservadores actualmente a exercer como independentes.

A iniciativa foi apoiada pelo Partido Trabalhista e por outros partidos da oposição, apesar dos pedidos do Governo para ser retirada.

O Parlamento reuniu em sessão extraordinária para debater e aprovar o acordo revisto para a Saída do Reino Unido da União Europeia, cujas negociações foram concluídas na quinta-feira.

As principais alterações incidiram no protocolo relativo à Irlanda do Norte, removendo o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda designada por “backstop”.

/>O novo protocolo mantém a província britânica no território aduaneiro do Reino Unido, apesar de ficar alinhada com as leis da UE que facilitam o movimento de mercadorias na ilha inteira.

Este modelo foi criticado pelo DUP, que anunciou também a determinação em votar contra o acordo.

Na Declaração Política que acompanha o acordo e que contém orientações para as futuras relações entre o Reino Unido e UE, foram feitas alterações que substituem a ambição de criar uma “zona de comércio livre” por negociar um “acordo de comércio livre”.

No discurso de abertura, Boris Jonhson argumentou que, “quaisquer que sejam as cartas que eles tentem forçar o Governo a escrever, não posso mudar a minha opinião de que mais atrasos são inúteis, caros e profundamente corrosivos para a confiança pública”.

Reacção da oposição

O Partido Trabalhista pediu, ontem, ao Primeiro-Ministro para reconsiderar a recusa em pedir um adiamento do “Brexit” e o Partido Nacionalista Escocês ameaçou com uma acção judicial.

O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, considerou “histórica” a votação no Parlamento que levou o Governo a recuar e a não submeter o acordo negociado com Bruxelas para aprovação no Parlamento.

“Hoje é um dia histórico para o Parlamento, porque disse que não será chantageado por um Primeiro-Ministro que aparentemente está preparado, mais uma vez, para desafiar uma lei aprovada por esta “casa”. Convido-o a pensar com muito cuidado sobre as declarações que acabou de fazer”, afirmou.

O líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês (SNP), Ian Blackford, disse que “qualquer falha de um Primeiro-Ministro que pense estar acima da lei vai acabar em tribunal”.