Mundo

Jordânia retoma terras cedidas a Israel há 25 anos

O rei da Jordânia anunciou, hoje, a “soberania total” sobre duas zonas arrendadas a Israel, pondo fim a uma cedência de 25 anos estabelecida no acordo de paz de 1994.

Fotografia: DR

“Anuncio o fim do anexo das duas áreas, Ghoumar e Al-Baqoura, (firmado) no tratado de paz e imponho a nossa total soberania sobre cada centímetro delas”, afirmou o Rei Abdullah II, citado pela Associated Press.

Israel controlou os dois terrenos agrícolas durante 70 anos, tendo tido permissão para arrendar as duas áreas no âmbito do acordo de paz firmado em 1994, com a hipótese de que, após esse período, a autorização seria renovada automaticamente “a menos que previamente denunciado” o acordo.

Uma das áreas é um local popular entre os visitantes no Norte de Israel, conhecido em hebraico como a “Ilha da Paz”.

Com a deterioração das relações entre as duas nações vizinhas, que completam este ano 25 anos de paz, Abdullah anunciou, no final do ano passado, que colocaria fim ao contrato.

Mas mesmo com um prazo iminente, Israel tinha esperança de que pudesse ser encontrada uma solução. Contudo, este anúncio do Rei Abdullah II parece deitar por terra essa possibilidade e a Jordânia deve recuperar o controlo total das áreas esta semana.

No ano passado, a Jordânia decidiu não renovar uma cláusula do acordo de paz que concedia a Israel o uso de dois enclaves dentro do território da Jordânia (Baqoura/Naharayim e Al Ghamr/Zofar).

Baqoura é uma zona fronteiriça jordana de seis quilómetros quadrados na província de Irbid (Noroeste) e Ghoumar é um sector fronteiriço de quatro quilómetros quadrados na província de Aqaba (Sul).