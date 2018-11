Mundo

Jorge Bom Jesus deve formar futuro Governo

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, indigitou ontem Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas eleições legislativas, para formar Governo, disse a assessora de comunicação do Chefe de Estado.

Fotografia: DR

“O senhor Presidente recebeu os representantes da ADI e também do MLSTP-PSD a quem orientou para indicar uma figura para Primeiro-ministro e formar Governo”, disse Hélia Fernandes.

A indigitação do líder do MLSTP-PSD surge 24 horas depois da ADI, partido vencedor nas eleições de 7 de Outubro, ter indicado Álvaro Santiago, antigo ministro da Educação e ex-vice-governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe para o cargo. A ADI, no poder, venceu as eleições com maioria simples (25 dos 55 deputados da Assembleia Nacional) e reclamou o direito constitucional de formar Governo.

Na quarta-feira, a comissão política deste partido havia decidido indicar Álvaro Santiago para chefiar um Executivo, a indigitar pelo Chefe de Estado, depois de, na semana passada, o ministro da Educação do Governo cessante, Olinto Daio, ter recusado avançar, como a direcção do ADI tinha proposto.

Patrice Trovoada, primeiro-ministro cessante, anunciou suspender as funções como presidente da ADI por considerar que Álvaro Santiago não tinha o perfil necessário.