Mundo

Jornalista é a oitava vítima mortal da manifestação em Abuja

Um jornalista nigeriano baleado na segunda-feira durante uma manifestação da minoria xiita, em Abuja, morreu durante a noite, anunciou ontem a empresa onde trabalhava, elevando para oito o balanço de vítimas mortais.

Fotografia: DR

"Precious Owolabi morreu", anunciou, em comunicado, a cadeia de televisão Channels, onde o jovem de 23 anos trabalhava.

"O jovem foi baleado quando fazia a cobertura dos confrontos entre a Polícia e manifestantes xiitas, em Abuja", acrescenta o comunicado.

O Comité para a Protecção dos Jornalistas apelou às autoridades nigerianas para que abram uma investigação para determinar o responsável pela morte do repórter.

Pelo menos seis membros do Movimento Islâmico da Nigéria (IMN), uma organização xiita radical do norte daquele país, e um polícia foram também mortos na manifestação.

"A manifestação era pacífica, mas a Polícia apareceu em grande número e lançou gás lacrimogéneo. Os manifestantes ripostaram com 'cocktails' Molotov e atearam fogo a carros dos bombeiros", relata um jornalista da agência France Press no local.

De seguida, a Polícia começou a disparar balas reais e os jornalistas no local contaram seis manifestantes e um polícia caídos por terra.

O porta-voz do IMN, por seu lado, disse que contabilizou 11 mortos nas suas fileiras.

"Um grande número de pessoas foi atingido. Posso confirmar 11 mortos e 30 feridos", disse Ibrahim Musa, adiantando que a Polícia recolheu os corpos.