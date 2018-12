Jornalista condenado a 18 meses de prisão por afronta à justiça

Lewis Hamilton acumula recordes

Na temporada que garantiu o seu (e o da equipa) pentacampeonato, Hamilton igualou o seu recorde de vitórias no ano, com 11. A primeira vez que o piloto chegou a esse número foi no seu primeiro título com a Mercedes, em 2014. As seis vitórias conquistadas nas últimas nove corridas no ano colaboraram para que o piloto igualasse a marca histórica.