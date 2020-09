Jornalistas argelinos pedem o fim da perseguição

Cuando-Cubango: Acusações de prática de feitiçaria ensombram a comuna do Longa

Uma nova vaga de acusações de feitiçaria está a agitar o município do Cuito Cuanavale, concretamente a comuna do Longa, onde as situações ocorrem quase todos os dias no seio das comunidades, ante a passividade das autoridades, que tardam em reagir.