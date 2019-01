Mundo

Jornalistas agredidos pelos “Coletes Amarelos”

Uma equipa de jornalistas do canal de televisão francês LCI foi brutalmente agredida sábado, durante a manifestação dos "Coletes Amarelos" em Rouen, no noroeste de França. O vídeo das agressões está a circular nas redes sociais com muitos internautas a ficarem chocados com a violência das imagens.

Fotografia: DR

De acordo com o jornal francês Le Fígaro, o secretário de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, condenou as agressões e está solidário com os jornalistas. Segundo o governante, um dos profissionais foi mesmo “espancado” e necessitou de assistência médica e já apresentou queixa.

Dados do Ministério do Interior davam conta que pelo menos 84 mil “Coletes Amarelos” manifestaram-se sábado em França, e o número ultrapassou os 50 mil manifestantes da semana anterior.

Em Paris, onde foram mobilizados perto de 5 mil membros das forças da ordem, 8 mil pessoas desfilaram “calmamente” e "sem incidentes graves assinalados", de acordo com o Ministério do Interior. Em todo o país foram feitas 244 interpelações.

“Ao longo da semana apelei ao fim da violência e vi que hoje em Paris a responsabilidade venceu a vontade de confrontação. Agora o lugar é dado ao grande debate nacional, que vai começar na terça-feira (amanhã) e deve decorrer num clima sereno e construtivo”, afirmou o ministro do Interior, Christophe Castaner, em declarações à AFP.

Mas, em várias cidades e regiões como Nimes, Nantes, Rouen, Caen ou Saint-Brieuc registaram-se confrontos entre manifestantes e forças da ordem.

Ao longo da semana, as autoridades já tinham antecipado que a mobilização poderia aumentar e alertaram para os riscos. O Governo multiplicou os avisos e prometeu que responderia com firmeza à violência. Cerca de 80 mil membros das forças da ordem foram mobilizados em todo o território francês. Este foi o nono sábado de mobilização em França.