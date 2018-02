Mundo

José Mário Vaz minimiza sanções da CEDEAO

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, minimizou ontem as sanções aplicadas a 19 personalidades do país, entre as quais o seu filho Herson Vaz, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Filho de José Mário Vaz está entre os sancionados

Fotografia: Rogério Tuty| Edições Novembro



Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita às instalações de uma antiga unidade industrial, em Cumeré, 40 quilómetros a norte de Bissau, José Mário Vaz disse não estar preocupado com as sanções mas sim em criar empregos para os jovens e potenciar a riqueza para o país.

Questionado sobre se não estava preocupado com o facto de as sanções abrangerem o seu filho, o líder guineense considerou que Herson Vaz “é um guineense como qualquer outro cidadão”.

Instado sobre se como Chefe de Estado não se sente preocupado com as sanções que atingem 19 cidadãos, José Mário Vaz disse que não, por se encontrar na Guiné-Bissau onde, afirmou, tem como prioridades criar condições de emprego para os jovens e potenciar a riqueza para o país.

A CEDEAO divulgou, no dia 4, uma lista de sanções contra 19 individualidades guineenses, entre as quais políticos, magistrados e o filho do Presidente José Mário Vaz, acusadas de dificultarem o fim do impasse político e a governação democrática do país.

Os sancionados, que contestam as medidas, não podem participar nas actividades da organização sub-regional africana, estão impedidos de viajar para os 15 países da comunidade e ainda terão os seus bens financeiros congelados nos bancos. As medidas abrangem também familiares directos dos sancionados.

Mário Vaz abordou igualmente o impasse que se regista no país, em relação à formação do novo Governo, tendo admitido que o primeiro-ministro por si indigitado, Artur Silva, está a enfrentar dificuldades para convencer os partidos a participarem no executivo.