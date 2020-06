Josep Borrell: “As vidas negras importam”

Água potável chega à comuna de Kivala

Mais de 600 habitantes da localidade de Kivala, regedoria do Mbanza Nsosso, município de Maquela do Zombo, província do Uíge, têm acesso à água potável pela primeira vez, desde segunda-feira, mercê do funcionamento de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água, construído no âmbito do Programa Água para Todos”.