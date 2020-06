Mundo

Jovem afro-americana é incendiada nos EUA, polícia trata caso como crime de ódio

Uma jovem afro-americana, de 18 anos, foi atacada, na passada esta semana, em Wisconsin, nos Estados Unidos da América (EUA).

Fotografia: DR

Segundo reporta este sábado a CNN, a Madison Police em articulação com o FBI está a investigar o caso como um crime de ódio. A estudante, cuja identidade não foi revelada por motivos de segurança, foi ateada fogo dentro do seu carro após ter parado num sinal vermelho. De acordo com o relatório policial, no momento do ataque a jovem "ouviu alguém gritar uma expressão racial".

Fontes familiares adiantaram apenas ao órgão de comunicação social norte-americano que a vítima está a estudar para trabalhar como técnica de emergência médica. "Ela olhou e viu quatro homens brancos. Um deles usou um spray para a regar com um líquido na cara e pescoço e depois atirou um isqueiro aceso, fazendo com que o líquido entrasse em combustão. (...)

De seguida, [a vítima] conseguiu apagar chamas e conduziu até casa. A sua mãe aconselhou a ir a um hospital", pode ler-se ainda no referido auto policial. A jovem acabou por ligar para 112 e foi, de seguida, para as emergências de uma unidade hospitalar local. Ainda que os ferimentos não tenham sido considerados graves pelos médicos, a rapariga acabou por sofrer queimaduras na cara e no pescoço.

A polícia está, neste momento, a aguardar os relatórios médicos referente aos ferimentos da vítima e está a analisar imagens de câmaras de vigilância perto do local do ataque, na esperança de identificar os agressores.