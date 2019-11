Mundo

Jovem morto pela Polícia em Conacri

Um jovem foi hoje morto a tiro na Guiné Conacri em confrontos com a Polícia, durante uma marcha organizada pela oposição na capital, Conacri, para homenagear vários guineenses que perderam as vidas nas últimas semanas, noticiou a AFP.

Fotografia: DR

De acordo com a oposição, outros seis participantes foram feridos por balas naquele que é o mais recente surto de violência mortal a abalar o país.A Guiné Conacri, país com 13 milhões de habitantes, enfrenta uma crescente tensão política desde 14 de Outubro, quando o Presidente, Alpha Condé, admitiu a possibilidade de um terceiro mandato.

Desde então, cerca de 15 manifestantes foram mortos, de acordo com a oposição, enquanto dezenas foram feridos ou detidos. A estes soma-se um membro da guarda nacional da Guiné Conacri. Os funerais de 11 manifestantes que morreram nas últimas três semanas tinham sido adiados pelas autoridades, que temiam situações conflituosas.

A Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC), que lidera o movimento de protesto contra Alpha Condé, pretendia transformar os funerais numa “marcha fúnebre” pelos desaparecidos e contra o Chefe de Estado.

Centenas de guineenses, incluindo familiares e figuras da oposição, marcharam a pé ou de moto pelo distrito de Bambeto, atrás dos caixões revestidos com a bandeira nacional da Guiné Conacri, enquanto alguns pediam “justiça para os mortos” e acusavam o Presidente de ser “assassino”.

De acordo com a agência France Press, terá sido entre o hospital e a mesquita que os conflitos eclodiram, com a Polícia a responder a apedrejamentos dos manifestantes.

Segundo testemunhas citadas pela AFP, as forças policias utilizaram gás lacrimogéneo e balas de borracha, tendo, alegadamente, recorrido a balas reais.

Abdourahim Diallo, 17 anos, “foi morto pela Polícia em Bambeto (distrito na capital), enquanto assistia ao funeral de um seu amigo morto há duas semanas”, afirmou a irmã Diariana, à AFP.O Presidente da Guiné Conacri disse que são os manifestantes quem estão a disparar, numa tentativa de responsabilizar o Governo. Organizações de defesa dos direitos humanos criticam o uso excessivo de força por parte das forças do Governo, as detenções arbitrárias e a repressão destinada a silenciar a oposição.

A Guiné Conacri encontra-se numa crise política alimentada pela vontade de Alpha Condé, 81 anos, de se recandidatar a um terceiro mandato em 2020, alterando, para isso, a Constituição. Em Janeiro deste ano, o Chefe de Estado prolongou o mandato do Parlamento guineense até que uma nova legislatura tomasse posse, numa data não especificada.

Em 23 de Setembro, Alpha Condé referiu-se à decisão de realizar na Guiné Conacri um referendo que possibilite uma alteração constitucional por forma a alargar o número de mandatos presidenciais, actualmente de cinco anos, renovável uma vez, e lhe permita candidatar-se ao cargo, cujo mandato expira em Dezembro de 2020.

Alpha Condé chegou ao poder em 21 de Dezembro de 2010 após vencer a segunda volta das presidenciais contra o ainda principal líder da oposição, Cellou Dalein Diallo, e foi reeleito em Outubro de 2015.