Jovem condenado a prisão perpétua por matar filho

Um jovem de 17 anos foi condenado, na semana passada, a prisão perpétua, no Reino Unido, por ter matado o filho de seis semanas durante uma “onda de raiva”.

De acordo com o jornal Metro, durante o ataque Doulton Philips mordeu o nariz de Reggie, fraturou-lhe o crânio e as costelas, partiu-lhe uma perna e ainda provocou vários hematomas. O ataque “deliberado” aconteceu na madrugada de 11 de Fevereiro deste ano, no apartamento da mãe do bebé, Alannah Skinner, depois de o casal ter passado a noite a beber vodka e cerveja numa festa organizada por um vizinho.

Quando viram o estado do corpo de Reggie, os médicos legistas não tiveram dúvidas de que a morte do menino tinha acontecido durante um “violento ataque”.

A jovem, 19 anos , vai cumprir dois anos e seis meses.