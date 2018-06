Jovem sul-africano apanha perpétua

Produtores procuram exportar para África

Produtores de aço da China estão à procura de novos destinos para as exportações em África e na América do Sul, depois dos carregamentos para os maiores clientes internacionais no sudeste da Ásia terem começado a cair a taxas de dois dígitos, com as novas acções comerciais tomadas pelos Estados Unidos a ameaçarem excluir totalmente alguns mercados.