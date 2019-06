Jovens canadianas raptadas em Kumasi resgatadas sãs e salvas

Violência e assédio no trabalho preocupam líderes mundiais

Os Chefes de Estado e de Governo que participam na 108 º Conferência Internacional do Trabalho, que decorre em Genebra, desde o passado dia 10, no Palácio das Nações, manifestaram-se preocupados com a problemática da violência e do assédio sexual no mundo do trabalho.