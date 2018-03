Mundo

Jovens pedem mais sanções

Os jovens do movimento de Cidadãos Inconformados com a crise política na Guiné-Bissau pediram ontem à Comunidade da África Ocidental que sancione o Presidente do país, José Mário Vaz, que acusam de ser o mentor da crise.

Chefe de Estado José Mário Vaz alvo de críticas

Fotografia: Francisco Bernardo| Edições Novembro

Sumaila Djaló, porta-voz dos Inconformados, movimento constituído por jovens dos liceus e universidades, indicou à Lusa, à margem de uma manifestação realizada ontem nas ruas de Bissau, que José Mário Vaz "tem de ser sancionado" pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Os Inconformados manifestaram diante da sede da CEDEAO a sua solidariedade para com a organização africana por ter decretado sanções contra 19 personalidades guineenses, que acusa de serem os responsáveis pela persistência da crise política no país, mas querem que o nome de José Mário Vaz passe a figurar na lista de castigados. "Sendo José Mário Vaz o autor desta crise o nome dele tem que figurar numa futura lista, queremos que seja sancionado pela CEDEAO", defendeu Sumaila Djaló, agradecendo à organização "pela sábia decisão" de aplicar sanções aos responsáveis do país.