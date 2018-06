Juiz federal dá 30 dias para serem reunidas famílias de imigrantes

Pentágono descarta suspensão de todos os exercícios militares

O general das Forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Vincente Brooks, descartou ontem que todos os exercícios militares realizados por Seul e Washington vão ser suspensos, depois do cancelamento das manobras previstas para Agosto, com vista a facilitar o diálogo com Pyongyang, informou a EFE.