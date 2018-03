Mundo

Juiz nigeriano eleito presidente do Tribunal Penal Internacional

Os juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) elegeram o seu colega nigeriano, Chile Eboe Osuji, como presidente do Tribunal para um mandato de três anos, com efeito imediato, revelou à Panapress fonte oficial.

Segundo um comunicado divulgado segunda-feira, foram igualmente eleitos para primeiro vice-presidente o juiz checo Robert Fremr, e para segundo vice-presidente o francês Marc Perrin de Brichambaut.

“Estou muito honrado pela confiança depositada pelos meus pares que me elegeram ao cargo de presidente do Tribunal. Enquanto assumo as minhas funções, acho encorajador poder contar com a vasta experiência dos dois vice-presidentes”, declarou o novo líder do TPI. “Agradeço também à presidente cessante, a juíza Sílvia Fernandez de Gurmendi, e aos seus dois vice-presidentes, Joyce Aluoch e Kuniko Ozaki, pelo seu trabalho e liderança”, acrescentou.