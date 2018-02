Mundo

Juiz ordena restituição de passaporte a Lula

Um juiz federal ordenou sexta-feira a restituição ao ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva do seu passaporte, que estava apreendido desde a semana passada, na sequência de uma decisão judicial.

Fotografia: Jefferson Bernardes | AFP

Lula da Silva, Presidente entre 2003 e 2010, foi obrigado a entregar o seu passaporte por ordem do juiz de Brasília, que alertou para a possibilidade de este, condenado a 12 anos de cadeia por corrupção, não regressar ao país depois de uma viagem que tinha planeado fazer à Europa.

O ex-Presidente brasileiro ia participar num evento de combate à fome no mundo, organizado pela agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no quadro de uma cimeira da União Africana.

A medida cautelar foi concedida após a confirmação, em segunda instância, da condenação do ex-Presidente na acção penal envolvendo o tríplex no Guarujá (SP).

Na decisão de sexta-feira, o juiz do TRF1 entendeu que o magistrado de primeira instância não podia ter determinado a apreensão do passaporte com base no julgamento da condenação do ex-Presidente na Justiça Federal do Sul do país. Além disso, o juiz Bruno Apolinário afirmou que a decisão foi baseada em factos abstractos sobre a suposta fuga de Lula para a Etiópia.

“A autoridade coactora não especificou na decisão onde, quando e quem teria pensado na solicitação de asilo político em favor de Lula, o que expõe a extrema abstracção da afirmação. Não se pode admitir a adopção de medidas cautelares no campo do processo penal com base em motivação genérica”, afirmou Apolinário.

Ao determinar a devolução do passaporte, o magistrado ressaltou que a viagem do ex-Presidente à Etiópia havia sido comunicada previamente à Justiça.