Juiz Sergio Moro aceita ser ministro

O juiz brasileiro Sergio Moro, responsável pelo processo Lava Jato, que levou à condenação do antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção, aceitou ser ministro da Justiça no Governo de Jair Bolsonaro.

Fotografia: DR

Moro deslocou-se ontem ao Rio de Janeiro e reuniu-se durante cerca de uma hora e meia com o recém-eleito Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que já tinha revelado interesse em nomear o juiz como ministro de Justiça ou membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil quando abrisse vaga. “No final de uma reunião em que discutimos as políticas (a serem criadas) no Ministério, aceitei o convite” do Presidente eleito, disse num comunicado o juiz.

Antes do encontro com Bolsonaro, Moro afirmou que o Brasil precisa de uma “agenda anti-corrupção”, além de ter considerado “surpreendente” que o critiquem por conversar com “um Presidente que foi eleito por 50 milhões de pessoas.” Após a segunda volta das eleições, Moro felicitou Bolsonaro e desejou “um bom Governo.