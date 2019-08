Mundo

Julgamento de al-Bashir está marcado para o dia 17

O início do julgamento do antigo Chefe de Estado do Sudão, Omar al-Bashir, acusado de corrupção, está marcado para o dia 17, anunciou ontem o seu advogado, depois de o ex-Presidente ter estado ausente da sessão preliminar de quinta-feira.

Fotografia: DR

“Hoje foi a primeira sessão do seu julgamento, mas as autoridades foram incapazes de o trazer por razões de segurança. Por isso, o juiz informou-nos de que o julgamento terá agora início a 17 de Agosto”, afirmou o advogado Hisham al-Gaaly, citado pela agência France Press (AFP).

A 16 de Junho, um procurador sudanês anunciou as acusações que al-Bashir en-frenta, naquela que foi a sua primeira presença pública desde que foi afastado do poder, a 11 de Abril. Ibrahim al-Tahir afirmou que a acusação está relacionada com uma oferta de oito milhões de dólares por um doador e que não foram incluídos no Orçamento do Estado.