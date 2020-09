Julgamento de al-Bashir foi novamente adiado

Autoridades angolanas garantem apoio às empresas petrolíferas

A Associação das Companhias de Exploração e Produção de Angola (ACEPA) recebeu, ontem, do Presidente da República, João Lourenço, garantias de uma estreita colaboração entre o Governo de Angola e a instituição, no sentido da mobilização de recursos necessários para continuarem com as suas actividades no país.