Juncker quer decisões na União Europeia tomadas pela maioria

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, defendeu ontem que as decisões sobre questões internacionais na União Europeia sejam tomadas por maioria qualificada e não por unanimidade.

Numa intervenção no Parlamento da Áustria, que ocupa actualmente a presidência rotativa da União Europeia, Jean-Claude Juncker lamentou que o modelo de tomada de decisões por unanimidade condicione estratégias comuns, nomeadamente em relação à China, à Rússia ou a África, algo que, na sua opinião, debilita o bloco comunitário.

“A política externa decide-se por unanimidade, o que, por vezes, faz com que transmitamos uma impressão falsa ao Mundo, porque não chegamos a acordo para uma política internacional sólida e coerente”, alertou.

Para sustentar as suas afirmações, o presidente do executivo comunitário recorreu a um exemplo do Verão passado, quando um único país - a Grécia, que não nomeou - impediu que a União Europeia pudesse criticar a China no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas.