Mundo

Justiça absolve ex-Presidentes do Brasil Lula e Dilma por organização criminosa

A Justiça brasileira absolveu, na quarta-feira, os antigos Presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, assim como outros membros do Partido dos Trabalhadores (PT), da acusação de organização criminosa, numa acção penal conhecida como “quadrilhão do PT”.

Fotografia: DR

A decisão foi tomada pelo juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Criminal do Distrito Federal e, além dos antigos Chefes de Estado, visou também a absolvição dos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega, além do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.

A acção penal em causa foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2017, que acusou os políticos de fazerem-se valer “das funções para cometer infracções penais, estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, preordenadas a obterem vantagens no âmbito da Administração Pública directa e indirecta.”

De acordo com a acusação, entregue pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o grupo teria montado uma organização criminosa, entre 2002 e 2016, para desviar recursos da estatal Petrobras, do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) e do Ministério do Planeamento.

Contudo, o magistrado declarou na sua decisão que “a descrição dos factos na denúncia não contém os elementos constitutivos do delito previsto” em relação à organização criminosa.

O juiz considerou ainda que a acusação do MPF se trata de “uma tentativa de criminalizar a actividade política.” “A denúncia apresentada, em verdade, traduz uma tentativa de criminalizar a actividade política. Adopta determinada suposição - a da instalação de “organização criminosa” que perdurou até ao final do mandato da ex-Presidente Dilma Rousseff -, apresentando-a como sendo a “verdade dos factos”, sem sequer se dar ao trabalho de apontar os elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa”, argumentou Reis Bastos.

“Por todo o exposto, julgo improcedente a acção para o fim de absolver sumariamente os réus Luiz Inácio Lula da Dilva, Dilma Vana Rousseff, Antonio Palocci Filho, Guido Mantega e João Vaccari Neto, tendo em vista que o facto narrado, evidentemente, não constitui crime”, determinou o magistrado. Após a publicação da absolvição, a defesa de Lula da Silva comemorou a decisão.

“Perante um juiz imparcial, conseguimos hoje a absolvição sumária de Lula. O magistrado de Brasília indicou a ‘tentativa de criminalizar a actividade política’ pela descabida acusação que ficou conhecida como ‘quadrilhão’ - que faz parte do ‘Lawfare’ [uso estratégico do Direito para fins de perseguição política] contra Lula da Silva”, escreveu na rede social Twitter o advogado do antigo mandatário Cristiano Zanin.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 74 anos, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, saiu da prisão no dia 8 de Novembro, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou a jurisprudência e proibiu a prisão, após condenação em segunda instância, dos réus que recorrem para tribunais superiores, como era o caso do ex-líder sindical.

O histórico líder do PT foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.