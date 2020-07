Mundo

Justiça egípcia executa sete pessoas

Sete pessoas reconhecidas culpadas de assassinar um polícia na província de Ismaília (Nordeste do Egipto), em 2013, foram executadas na terça-feira à noite, disse à AFP um responsável dos serviços de segurança egípcios.

Fotografia: DR



Segundo a fonte, os serviços prisionais executaram, por enforcamento, os sete condenados pela morte do capitão Ahmed Abou Douma, oficial de Polícia morto na província no Canal do Suez.

O Polícia foi morto, em 2013, por assaltantes que se deslocavam numa motorizada e que lhe tinham retirado a arma quando o agente efectuava uma patrulha na cidade de Ismaília, capital da província homónima.

Em 2018, o Tribunal de Apelo rejeitou os recursos dos condenados e confirmou a condenação à morte, decidida no tribunal de primeira instância. instância.