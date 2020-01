Mundo

Justiça israelita acusa Netanyahu de corrupção

Benjamin Netanyahu foi, ontem, formalmente, acusado de corrupção em três casos distintos, noticiou a Reuters, que citou fonte oficial. Um tribunal israelita avançou com a acusação formal horas depois do Primeiro-Ministro ter retirado o pedido de imunidade que tinha feito ao Knesset, o Parlamento de Israel.

Fotografia: DR

Não se sabe por agora para quando fica agendado o julgamento do líder israelita, algo que até pode levar anos a acontecer.

Netanyahu foi acusado de fraude, suborno e quebra de confiança em Novembro do ano passado e negou ter agido de forma incorrecta.

O Primeiro-Ministro de Israel justificou a decisão de retirar o pedido de imunidade com o facto de “não querer continuar este jogo sujo”, referindo-se ao debate que ia ter lugar no Knesset para analisar o assunto. A decisão de Netanyahu foi revelada numa publicação na conta do Facebook, horas antes do Knesset começar a debater a formação de um comité para analisar o pedido de imunidade do líder israelita.

Benjamin Netanyahu considerou ainda que esta é a “continuação da perseguição pessoal” de que é alvo.

Benjamin Netanyahu encontra-se em Washington, onde assistiu ao lançamento do plano de paz para o Médio Oriente, elaborado pela administração Trump.

Para além de “Bibi”, também o rival político Benny Gantz foi à Casa Branca para se encontrar com o Presidente norte-americano. Nenhum representante da Palestina viajou a Washington, já que o plano de paz concebido pelo conselheiro de Trump e seu genro, Jared Kushner, é rejeitado pelos palestinianos.

Netanyahu e Gantz vão voltar a disputar a liderança israelita nas eleições de 2 de Março, o terceiro escrutínio para resolver o impasse político no país.

Quarteto de Madrid devia debater o plano

A Rússia considera que o plano de paz para o Médio Oriente, apresentado ontem pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, devia ser analisado pelo Quarteto de Madrid, formado pelos Estados Unidos, ONU, União Europeia (UE) e Rússia.

“É claro que eu gostaria muito que o quarteto de me-diadores internacionais analisasse esta situação, nome-

adamente a Rússia, os Esta-dos Unidos, a ONU, a UE”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, numa conferência de imprensa após reunir-se com o homólogo do Sudão do Sul, Awut Deng Acuil.

“Este é um mecanismo que ficou inactivo nos últimos anos e que, em geral, não foi usado para ajudar a encontrar soluções aceitáveis para todas as partes”, acrescentou.

Entretanto, fonte do Go-verno de Israel revelou ontem que o Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, desloca-se amanhã a Moscovo para informar o Presidente russo, Vladimir Putin, dos pormenores do plano de paz norte-americano para o Médio Oriente, apoiado por Israel, mas fortemente contestado pelos dirigentes palestinianos.

O plano já teve a reprovação do Primeiro-Ministro palestiniano, Mohamed Shtayeh, que o considera votado ao fracasso e destinado apenas a desviar as atenções políticas em Washington, no momento em que Donald Trump enfrenta um julgamento político no Senado, acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso.

Também o Presidente da Palestina, Mohamoud Abbas, disse que o plano norte-americano é demasiado favorável para Israel e anunciou que impede o regresso à mesa de negociações, a menos que seja retirado e que os EUA reconheçam a solução de dois Estados.

Saeb Erekat, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina, disse domingo que se reserva ao direito de se retirar dos acordos de Oslo, que enquadram as relações com Israel, se Trump insistir no plano.

A oposição declarada dos palestinianos poderá tornar o plano inaplicável, mas politicamente útil para o Governo israelita, que o considera vantajoso para as suas aspira-ções, depois de Netanyahu ter pedido a anexação de colonatos israelitas na Cisjordânia, que fora capturada em 1967 e foco de conflito no Médio Oriente desde então.