Justiça abre as portas para audiências especiais

As instituições de justiça moçambicanas vão estar de portas abertas e disponíveis para manter audiências com quem as pedir, no âmbito da Semana da Legalidade que o Ministério da Justiça anunciou em Maputo.

O dia de portas abertas vai ser amanhã, integrando um programa com o título “Por um Sistema de Justiça Efectivo e Moderno”, que inclui outras actividades e decorre até 5 de Novembro.

O convite ao público inclui tribunais, desde o Tribunal Supremo até outras instâncias, delegações do Ministério Pú-blico e da Ordem dos Advogados, por todo o país.

O programa prevê visitas de dirigentes do sector judicial a estabelecimentos prisionais e a escolas, para a realização de palestras.

O Dia da Legalidade foi instituído pelo Governo moçambicano a 5 de Novembro de 1981, com o objectivo de servir como momento de reflexão sobre a justiça no país, onde a impunidade e a corrupção são dois dos mais graves problemas no funcionamento do Estado.

Relatores independentes das Nações Unidas sobre direitos humanos consideram preocupante a falta de investigação das autoridades moçambicanas às agressões e assassinatos com motivações políticas no país, escreveram numa carta dirigida ao Governo e que foi divulgada em Setembro.

Moçambique caiu dois lugares no Índice de Percepção da Corrupção de 2018 e passou para a posição 157, numa lista da organização Transparência Internacional (TI) que avaliou 183 países.