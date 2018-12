Mundo

Justiça francesa aceita extraditar François Compaoré

A Justiça francesa aprovou já a extradição para o Burkina Faso de François Compaoré, acusado de envolvimento no assassinato, em 1998, do jornalista Norbert Zongo.

Fotografia: DR

François Compaoré, irmão mais novo de Blaise Compaoré, ex-Presidente burkinabe derrubado num golpe de Estado em 2014, após 27 anos no poder, é suspeito de ser o mandante do assassinato do jornalista a 13 de Dezembro de 1998.

Há quatro anos foram lançadas suspeitas de que uma intervenção das forças especiais francesas estacionadas no país permitiu retirá-lo da prisão em que se encontrava e levá-lo para Marrocos de onde seguiu para França, onde havia pedido

asilo político.