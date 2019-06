Juventude mundial reunida para projectar futuro melhor

Recalcular a rota da Humanidade

Antes do discurso inaugural do presidente do Instituto Goethe, Klaus-Dieter Lehmann, e o de abertura oficial pelo ministro da Cultura e Assuntos Europeus da Turíngia, Benjamin-Immanuel Hoff, o simpósio cultural de Weimar já se fazia ouvir no Hall da cidade de Goethe e Schiller, através do simbolismo universal da música da kora, o instrumento africano de 21 cordas, no dia 19 de Junho de 2019.