Mundo

Kabila sai no fim do mês mas regressa em 2023

Victor Carvalho

O ainda Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Joseph Kabila, em entrevista à agência Reuters, garantiu que vai abandonar o cargo depois das eleições do próximo dia 23, seja qual for o resultado, mas disse ter no horizonte a possibilidade de participar já no pleito que se deve realizar em 2023.

Chefe de Estado congolês falou para a Reuters e garantiu “eleições próximas da perfeição”

Fotografia: DR

Joseph Kabila, actualmente com 47 anos de idade, disse que tenciona desfrutar de um curto período de descanso da vida política activa após as próximas eleições, alegando que está no poder desde 2001 quase sem tempo para descansar.

Na verdade, Kabila chegou ao poder em 2001 depois do assassinato do pai, Laurent Kabila. O segundo dos mandatos terminou em 2016, mas o sucessivo adiamento das eleições fez com que elas só agora se realizem. Durante algum tempo chegou ainda a pairar no ar a dúvida sobre se as eleições decorreriam mesmo este ano, provocando a realização de manifestações de contestação à permanência de Kabila no poder e nas quais morreram dezenas de pessoas. Mesmo depois de a Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI) confirmar a ida às urnas no próximo dia 23, continuou a manter-se uma situação de dúvida sobre se o Presidente Kabila se iria efectivamente afastar ou se tentaria um arranjo constitucional que lhe permitiria concorrer a um terceiro mandato consecutivo.

Depois de Kabila ter dado o seu apoio a um dos 21 candidatos concorrentes ao pleito presidencial, prosseguiram os protestos em relação ao modo de votação e às dificuldades criadas para o recenseamento e preenchimento dos cadernos eleitorais, dúvidas que ainda hoje se mantêm. “O meu grande objectivo é garantir umas eleições próximas da perfeição e estou convencido de que isso vai acontecer”, sublinhou Joseph Kabila citado pela agência Reuters. Em relação a algumas reacções da comunidade internacional sobre a forma como o processo está a decorrer, Kabila disse não concordar com a ideia de alguns países de que se as eleições não tiverem observadores ocidentais nunca poderão ser consideradas livres e transparentes.

“Nós vamos ter observadores internacionais nas nossas eleições, mas para cumprir a missão de observar e não a de intervir num processo que apenas diz respeito aos congoleses”, sublinhou o ainda Presidente da RDC, que já manifestou o seu apoio à candidatura do seu antigo ministro do Interior, Emmanuel Shadary. Este candidato faz parte de um grupo de políticos congoleses ligados a Joseph Kabila a quem a União Europeia impôs um pacote de sanções que, por exemplo, os impede de viajar para o estrangeiro, um facto que o Governo já disse ser limitativo para que este candidato possa efectuar uma campanha inclusiva junto da diáspora.

Três grandes candidatos

Como principais rivais nestas eleições, Shadary tem dois líderes da oposição, Félix Tshisekedi e Martin Fayulu, sendo certo que um dos três ocupará o lugar que Kabila manteve durante 17 anos.

Dizendo-se determinado a escrever um livro enquanto estiver fora da política activa, Kabila não garantiu que essa ausência seja prolongada.

“A nossa Constituição não permite que um candidato cumpra mais de dois mandatos consecutivos, mas não impede que ele se possa apresentar de novo a votos após uma pausa de cinco anos”, referiu peremptório, para concluir que “não me excluo de nada daquilo que julgue ser do interesse dos congoleses”.

Joseph Kabila venceu as eleições presidenciais em 2006 e 2011 com esmagadoras maiorias de votos.

Fayulu responde a Kabila

Ontem, pouco depois de serem conhecidas as declarações do Presidente congolês, Martin Fayulu, um dos candidatos da oposição, reagiu, dizendo que “tinha a impressão que o Presidente cessante não conhecia a Constituição. O artigo 70 é claro: o mandato do Presidente é de cinco anos renováveis apenas uma vez”, esclareceu.

Fayulu comparou mesmo a RDC aos Estados Unidos da América dizendo que “Obama ou Clinton nunca mais voltarão a ser Presidentes daquele país”.

Enquanto isso, supostos apoiantes de Emmanuel Shadary, da Frente Comum para o Congo (FCC), atacaram, domingo, em Kindu, capital de Maniema (nordeste), os partidários de Martin Fayulu, quando estes se preparavam para realizar uma actividade inserida na campanha eleitoral, tendo o avião que transportava o próprio candidato sido impedido de aterrar no aeroporto local devido à violência que opunha a polícia a alguns dos seus partidários a apenas um quilómetro do local. Para travar a violência, as forças da ordem dispersaram os manifestantes com gás lacrimogéneo, enquanto quatro helicópteros do Governo ocuparam o aeroporto da cidade para impedir qualquer movimento.