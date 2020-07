Kanye West retira candidatura à presidência dos EUA

Parlamento aprova na generalidade OGE/2020 Revisto

A Proposta de Lei de Revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Exercício Económico deste ano foi aprovada, hoje, na generalidade, com 133 votos do MPLA e FNLA, nenhum contra e 53 abstenções da UNITA, CASA-CE e PRS.