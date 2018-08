Mundo

Katumbi continua retido na fronteira de Kassumbalesa

O opositor congolês Moise Katumbi, que continua até ao momento bloqueado no lado zambiano do posto fronteiriço de Kassumbalesa, acusa o Governo de o tentar impedir de regressar à República Democrática do Congo (RDC), noticiou neste fim-de-semana, a revista “Jeune Afrique”.

Fotografia: DR

Segundo a fonte, uma equipa do opositor tinha indicado nas primeiras horas deste sábado que tinha desistido de aterrar em Lubumbashi devido à recusa das autoridades. Exilado na Europa há mais de dois anos, Moise Katumbi chegou na sexta-feira ao posto fronteiriço de Kassumbalesa, onde uma grande multidão se concentrou para o acolher. O antigo governador do Katanga continua no lado zambiano da fronteira, afirmando que as autoridades congolesas o impedem de entrar no território da RDC.

Moise Katumbi pretende regressar à República Democrática do Congo, para apresentar a sua candidatura à eleição presidencial prevista para Dezembro próximo. Do lado congolês, as forças da ordem dispararam ontem para o ar para dispersar a multidão, segundo uma testemunha presente no local. A mesma fonte dá conta igualmente da presença de um tanque.