Khamenei critica plano de paz norte-americano

O guia supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, criticou ontem o plano de paz norte-americano para o conflito israelo-palestiniano, cuja componente económica deve ser divulgada em breve, classificando-o de "grande traição do mundo islâmico".

O guia supremo iraniano defende referendo para a crise

Fotografia: DR

A Casa Branca anunciou em Maio que organiza com o Bahrein uma conferência nos próximos dias 25 e 26 em Manama sobre a componente económica do plano.

Esta esteve a ser promovida durante uma deslocação regional de Jared Kushner, encarregado há dois anos pelo Presidente Donald Trump, do qual é genro e conselheiro, de conseguir o "acordo final" entre israelitas e palestinianos.

A conferência deve reunir dirigentes de vários governos, da sociedade civil e do mundo dos negócios.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, aliados de Washington, anunciaram a participação.

"O objectivo da conferência é concretizar um plano traiçoeiro e desprezível dos Estados Unidos para a Palestina", disse Khamenei durante a oração do Aid al-Fitr (a cele-

bração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadão), transmitida pela televisão local.

"O acordo do século (designação de Trump para o plano) é uma grande traição do mundo islâmico. Se Deus quiser nunca se realizará. Esperamos que os dirigentes do Bahrein e da Arábia Saudita se dêem conta do atoleiro no qual se meteram", adiantou o "número um" do Irão.

Os dirigentes palestinianos anunciaram que não se deslocarão ao Bahrein, boicotando a Administração norte-americana desde que Washington reconheceu Jerusalém como a capital de Israel em Dezembro de 2017 e declararam que se opõem a qualquer tentativa que vise promover "uma normalização económica da ocupação israelita".

Na passada sexta-feira, milhares de iranianos, entre os quais o Presidente Hassan Rohani, manifestaram-se em Teerão no tradicional Dia de Jerusalém em apoio aos palestinianos e contra o plano de paz norte-americano.

Em comentários divulgados ontem no seu site oficial, o líder supremo do Irão afirmou que as autoridades do país não têm o mesmo ponto de vista "dos líderes árabes que no passado acreditavam que os judeus deviam ser lançados ao mar", defendendo que um referendo seria uma solução para o conflito israelo-palestiniano.

O referendo, acrescentou, com "a participação dos muçulmanos, cristãos e judeus da Palestina, assim como dos refugiados palestinianos", seria sobre um sistema de Governo único.