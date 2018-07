Mundo

Khamenei critica EUA e pede laços com UE

O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, considerou ontem “um claro erro resolver os problemas do país mediante negociações ou laços com os EUA”, mas afirmou que as negociações com a Europa devem continuar.

Em reunião em Teerão com os embaixadores e diplomatas iranianos, Khamenei lembrou que sempre sustentou que “não se pode contar com as palavras e inclusive com as assinaturas dos americanos. Por isso, negociar com os EUA não tem nenhum fruto”, informou o site oficial do líder. O dirigente iraniano referia-se ao anúncio feito em 8 de Maio pelos EUA de se retirar do acordo nuclear alcançado em 2015 entre o Irão e o Grupo 5+1 (EUA, França, Reino Unido, a Rússia e a China mais a Alemanha).

O acordo nuclear supunha uma redução substancial das capacidades nucleares do Irão para o enriquecimento de urânio em troca da suspensão parcial das sanções e que entrou em vigor em Janeiro de 2016.

Após a retirada do acordo, os Estados Unidos activaram sanções, que serão aplicadas a partir de Agosto e maiores do que as anteriores.