Mundo

Kim Jong-un satisfeito com carta de Trump

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, recebeu uma carta “pessoal” do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com conteúdo “excelente” mas não detalhado, informou ontem a agência de notícias norte-coreana “KCNA”.

Fotografia: DR

A informação não dá detalhes da data na qual foi recebida a carta, mas diz que, depois de lê-la, Kim “manifestou satisfação”.

Segundo a “KCNA”, Trump mostrou uma “coragem extraordinária”, Kim agradece o “julgamento político” que pode ser lido na carta e acrescenta que irá analisar “seriamente o conteúdo interessante da mensagem”. Esta carta parece ser resposta a outra enviada recentemente pelo próprio líder norte-coreano a Trump, por ocasião da comemoração do primeiro ano da histórica reunião entre ambos, em Singapura, a 12 de Junho de 2018.

Houve uma segunda reunião, em Hanói, no final de Fevereiro passado, mas que terminou abruptamente sem acordo entre as duas partes. Mesmo assim, Trump declarou que acredita que as autoridades de Pyongyang vão cumprir as exigências internacionais relativas a desnuclearização da península coreana.

Um breve comunicado emitido pelo gabinete presidencial de Seul refere que “o Governo (sul-coreano) avalia positivamente o facto de que a troca de cartas entre os líderes (da Coreia) do Norte e dos EUA mantenha o impulso do diálogo”.