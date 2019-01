Mundo

Kim Jong-un está em Pequim para o reforço das relações

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, está desde ontem em Pequim para uma visita oficial, num esforço para acertar estratégias com as autoridades chinesas, antes de uma segunda cimeira com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Líder norte-coreano tem encontro com Xi Jinping

Fotografia: DR

A visita de Kim, confirmada por ambos os lados, ocorre depois de uma reunião de representantes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte no Vietname para acertarem a localização de uma segunda cimeira com Trump.

A agência noticiosa da Coreia do Norte informou que Kim partiu na segunda-feira, em companhia da esposa, Ri Sol-ju, e de outros altos funcionários de Pyongyang.

Kim visita a China a convite do Presidente chinês, Xi Jinping. Trata-se da quarta visita de Kim à China, no espaço de um ano, num sinal de renovada confiança entre os dois países.

A viagem de Kim acontece numa altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte negoceiam a desnuclearização da península coreana. Donald Trump e Kim Jong-un reuniram-se, em Singapura, no ano passado, num encontro histórico que ocorreu depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), na sequência dos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica beligerante de Washington.

Os analistas consideram que a insistência em punir Pyongyang com sanções económicas surtiu efeito. No início do ano passado, Kim abriu-se abruptamente ao diálogo diplomático com Washington e Seul. Desde então, Kim visitou a China por quatro vezes, sem Xi ter correspondido ao gesto, numa aparente ruptura do protoco-lo diplomático. No entanto, desde a cimeira em Singapura houve ligeiros progressos no desarmamento nuclear. Washington exige que Pyongyang apresente dados detalhados sobre o arsenal nuclear, enquanto Pyongyang diz que já fez o suficiente e que está na altura dos EUA aliviarem as sanções.