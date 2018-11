Mundo

Kremlin acredita na cimeira com Trump

Os preparativos para a reunião entre os Presidentes da Rússia e dos Estados Unidos mantêm-se, anunciou ontem o Kremlin, depois de Donald Trump ter feito uma declaração a colocar em dúvida este encontro.

Fotografia: DR

O Presidente norte-americano ameaçou na terça-feira cancelar a reunião marcada para este fim-de-semana, em Buenos Aires, com o homólogo russo, Vladimir Putin, devido aos incidentes que levaram a Rússia a apreender três navios militares ucranianos.

Numa entrevista ao diário The Washington Post, Trump disse que está à espera de receber um “relatório completo” da sua equipa de segurança nacional sobre as tensões na zona do estreito de Kerch, que une os mares Negro e de Azov, fazendo depender dessa análise a decisão sobre o encontro bilateral com Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ontem que a reunião está marcada e que a Rússia não recebeu informação em contrário dos EUA . “Os preparativos continuam”, afirmou.

Na terça-feira, Donald Trump tinha sido bem mais ambíguo sobre esta possibilidade, deixando tudo em aberto. “Talvez não tenha a reunião. Talvez nem tenha a reunião”, disse o Presidente dos EUA.

“Não gostei daquela agressão. Eu não quero aquela agressão”, acrescentou Trump, referindo-se aos incidentes que levaram ao aprisionamento de três navios da Ucrânia no estreito de Kerch.

O porta-voz do Kremlin disse que tomou “nota desta declaração”, mas sublinha que “o Governo russo não está certo de que o que Trump não gostou se relacione directamente com o aprisionamento dos navios ucranianos, ou talvez antes a acção dos navios da Ucrânia”.

O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, decretou ontem a lei marcial no seu país.

As condições da aplicação ainda não são conhecidas na totalidade, mas sabe-se que estará vigente durante um mês em dez regiões fronteiriças e costeiras.

A Lei Marcial na Ucrânia é a resposta à captura - pela Guarda Costeira russa - de três navios da Marinha ucraniana no domingo, quando os navios tentavam chegar ao Mar de Azov, através do estreito de Kerch.