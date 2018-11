Mundo

Lançada plataforma de comércio em África

O Governo do Rwanda e o grupo de comércio electrónico Alibaba assinaram um acordo para desenvolver a primeira plataforma electrónica mundial de comércio (eWTP) em África, anunciou a empresa chinesa.

Jack Ma, CEO da Alibaba

Fotografia: DR

O objectivo do acordo assinado entre o Presidente ruandês, Paul Kagame, e o presidente executivo da Alibaba, Jack Ma, é promover a economia digital e o turismo entre os consumidores do Rwanda e da China.

O Rwanda torna-se assim no primeiro país em África a estabelecer uma plataforma eWTP, uma iniciativa global público-privada para facilitar a venda de produtos das Pequenas e Médias Empresas (PME) do Ruanda aos consumidores chineses, incluindo café e artesanato.

Com mais de 500 milhões de consumidores, a Alibaba é a maior plataforma de comércio online do mundo. A plataforma de serviços de viagens do grupo chinês, Fliggy, e o Conselho para o Desenvolvimento do Rwanda vão também promover este país como destino turístico, através de uma loja online para reservar voos, hotéis e experiências de viagem.