Laurent Gbagbo já pode viajar para fora da Bélgica

Os juízes do Tribunal Penal Internacional da Haia (TPI) decidiram, hoje, colocar ponto final a algumas das restrições impostas a Laurent Gbagbo, permtindo que este possa sair da Bélgica, onde se encontra ao abrigo das condições constantes numa sentença para a sua liberdade provisória, mas vigiada, enquanto é aguardada a decisão do último recurso interposto pela acusação.

Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé veem aliviadas as medidas de liberdade provisória

Segundo noticiou a AFP, a decisão, que abrange também Charles Blé Goudé, aliado político de Gbagbo e ministro do Governo a que ele presidiu na Costa do Marfim, foi acompanhada de algumas restrições, entre as quais se inclui a de que qualquer país para onde ele eventualmente se pretenda mudar aceite recebê-lo respeitando as regras impostas pelo TPI.

Fonte próxima do anterior Presidente ivoiriense não garantiu que ele pretenda, para já, regressar ao país onde recentemente o seu partido disse estar a trabalhar para criar as condições para uma participação “honrosa” nas eleições previstas para Outubro deste ano. Reagindo, em Abidjan, a esta decisão do TPI, Franck Kouassi, porta-voz do Partido Popular Ivoiriense, ao qual pertence Laurent Gbagbo, disse que vão ser criadas todas as condições para receber de volta ao antigo Chefe de Estado, quando ele pretender regressar ao país.

O também ex-Presidente da Costa do Marfim, Henri Konan Bédié, líder do Partido Democrático, com o qual o Partido Popular havia já assinado um acordo político visando as próximas eleições, disse que a decisão da Justiça internacional é um “momento de felicidade” para a maioria da população. Depois de ter estado detido sete anos em Haia, Laurent Gbagbo foi declarado inocente, em Janeiro de 2019, dos crimes de que vinha acusado e que teriam sido cometidos entre 2010 e 2011, alegadamente no decurso de acções de violência que marcaram o período imediatamente a seguir às eleições e que causaram cerca de três mil vítimas mortais em apenas cinco meses.

No início de Novembro de 2019, a Justiça ivoiriense condenou Laurent Gbagbo, à revelia, a 20 anos de prisão por alegadas irregularidades financeiras que incluíam desvio de fundos do Estado, além de responsabilidade na violência pós-eleitoral. Os advogados intercederam recurso desta decisão, em Fevereiro deste ano, exigindo o levantamento de todas as decisões então tomadas, alegando o facto de terem passado mais de nove anos entre a data de que o seu cliente terá eventualmente cometido os crimes e a leitura da sentença, sustentando o protesto na postura tomada pelo TPI, que decidiu considerar “não provadas” as acusações de prática de crimes contra a humanidade.

Os juízes rejeitaram este recurso, alegando que a defesa de Gbagbo não havia demonstrado a inocência do cliente, no que respeita à prática de desvio de fundos públicos, mantendo válido e actual o mandado de captura emitido para que a sentença possa ser cumprida na Costa do Marfim. Deste modo, Laurent Gbagbo continua a estar impedido de regressar ao seu país sem correr o risco de ser imediatamente detido, uma vez que a decisão do TPI se refere apenas aos “crimes contra a humanidade”, não havendo qualquer pronunciamento sobre eventuais delitos financeiros que tenham sido cometidos pelo antigo Presidente da República.

Novas condições de liberdade

Depois desta decisão do TPI, Laurent Gbagbo e Charles Goudé já podem deslocar-se da Bélgica para países que aceitem recebê-los e respeitem a obrigatoriedade de facilitarem a sua deslocação para Haia sempre que eles sejam chamados. Ambos terão, também, que informar as autoridades judiciais em Haia de todas as suas movimentações fornecendo os respectivos endereços e modos de contacto.

Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé estavam acusados de quatro crimes contra a humanidade, mas ambos clamam inocência. Depois de terem sido condenados em primeira instância a 25 anos de prisão, ambos foram inocentados depois de terem apresentado recurso.

Neste momento, decorre o período de recurso interposto pela acusação, que não concorda com a declaração de inocência. Enquanto os prazos não estão esgotados e se aguarda pela decisão final, os réus terão que estar à ordem do TPI para a prestação dos esclarecimentos julgados necessários até que haja uma decisão em última instância judicial.