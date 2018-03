Mundo

Lavrov recusa interferências nos negócios do petróleo

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, disse na quarta-feira em Maputo esperar que assuntos políticos não interfiram nos negócios da ExxonMobil com a Rosneft, em Moçambique.

As petrolíferas ExxonMobil, norte-americana, e a estatal russa Rosneft são parceiras desde 2015 na prospecção de petróleo ao largo da costa Moçambicana, juntamente com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).

No entanto, a empresa dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou em Fevereiro aos investidores que vai retirar-se de projectos conjuntos com a Rosneft na sequência das sanções dos EUA e da União Europeia (EU)

contra a Rússia.

Questionado pelos jornalistas à saída de um encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, o governante russo disse ter conhecimento que o consórcio de prospecção estaria “a fazer a regularização jurídica do futuro trabalho” em Moçambique.

Serguei Lavrov referiu que a Rússia “tem planos” para o sector de energia em Moçambique.