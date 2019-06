Le Pen pode ser julgada por difundir fotos do “EI”

Músicos cantam a favor dos idosos do Lar Beiral

Os músicos Dodó Miranda, Bambila, Irmã Joly Makanda e os irmãos Nsimba Reoboth e Kapakata são as grandes atracções da II edição do espectáculo gospel solidário, a ser realizado no dia 23, às 15h00, na Igreja Ministério Evangélico da Reconciliação, no Morro Bento, em Luanda.