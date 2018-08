Lei proíbe uso de véu islâmico em público

Criada a Direcção-Geral para os Recursos Hídricos

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de que Angola é membro, institucionalizou a Rede dos Directores-Gerais do Recursos Hídricos, no âmbito da “Agenda 2030”, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, e dos “17 Objectivos”, adoptados em 2015, com o fim de fortalecer e revitalizar as parcerias existentes.