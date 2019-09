Mundo

Leonardo DiCaprio doa 5 milhões para Amazónia

Considerado um dos melhores actores de Hollywood, Leonardo DiCaprio mostra também veia solidária. O actor prometeu doar cerca de cinco milhões de dólares para combate aos fogos na Amazónia.

Apesar da diversidade de papéis que já interpretou, DiCaprio é um dos actores de maior destaque no mundo do cinema. Há mais de 25 anos que faz sucesso, depois do primeiro destaque no filme 'Gilbert Grape' (1993) e o auge da carreira na película 'The Revenant: o Renascido' (2015), pela qual recebeu um Óscar.

Com um património estimado em 245 milhões de dólares, não é fácil adivinhar onde o norte-americano gosta de gastar parte do dinheiro. Entretanto, os reflexos da crise ambiental desencadeada pelo aumento das queimadas na Amazónia chegaram , na semana passada, ao mercado financeiro. O Nordea, o maior banco dos países nórdicos, decidiu suspender as compras de títulos brasileiro, devido à preocupação com as respostas do Governo de Jair Bolsonaro dadas até agora aos incêndios na Amazónia. A Nordea Asset Management disse que a exposição actual a esses títulos do Brasil é de 100 milhões de euros.