Lesotho: Assembleia rejeita moção para demitir Thomas Thabane

O presidente da Assembleia Nacional do Lesotho rejeitou, sexta-feira, uma moção para derrubar o contestado Primeiro-Ministro do país, Thomas Thabane, provocando nova incerteza na crise política que atinge o Estado da África Austral há vários meses, noticiou a AFP.

Permanência de Thabane à frente do Governo suscita nova incerteza na crise política

Fotografia: DR

Thomas Thabane, 80 anos, no poder há quase três, viu-se no meio de uma polémica por suspeita de implicação no assassinato da ex-mulher, em 2017. O seu próprio partido, o All Basoto Convention (ABC), assim como a coligação que o apoia exigem a demissão do chefe do Governo, que pretende apenas deixar o cargo “até ao final de Julho”.

No mês passado, Thabane colocou o Exército nas ruas para “restaurar a ordem” perante exigências públicas de manifestantes, da sua demissão.

Sob mediação sul-africana, a coligação governamental comprometeu-se a garantir uma “saída digna” do Primeiro-Ministro, mas este não estabeleceu qualquer data para abandonar o cargo. Dado o impasse, o ABC e aliados apresentaram uma moção na Assembleia Nacional para a formação de um novo Governo, chefiado por um outro Primeiro-Ministro, com o objectivo de acelerar a saída de Thabane.

A moção foi rejeitada pelo presidente da Assembleia Nacional, Sephiri Motanyane. “Não tenho nenhum problema com a formação de uma nova coligação, mas a questão é: o que fazer com a actual coligação?”, questionou o presidente da Assembleia, citado pela agência France Press. O ABC pretende regressar ao tema no futuro próximo.“Temos mais votos no Parlamento do que aqueles que precisamos para formar um novo Governo”, disse o líder do partido, Sam Rapapa, à imprensa.

O chefe do Governo foi pressionado pelo próprio partido a abandonar o cargo, quando se viu no meio de um alegado envolvimento da actual esposa, Maesaiah Thabane, no assassinato da primeira mulher. Maesaiah Thabane, 42 anos, foi detida no início de Fevereiro, tendo sido libertada sob fiança, no valor de mil loti (61 euros), cerca de dois terços do salário mínimo mensal no país.

Maesaiah é acusada, pelos procuradores responsáveis pelo caso, de ter sido a responsável pela organização do assassinato de Lipolelo, em 14 de Junho de 2017. Lipolelo Thabane, então com 58 anos, foi morta a tiro, dois dias antes da investidura do marido à frente do Governo do pequeno país da África Austral, num momento em que o casal atravessava um processo de divórcio.

Polémica envolve homicídio

No início de Janeiro, Thomas Thabane foi implicado, pela Polícia, no homicídio da mulher, devido ao surgimento de novas provas, nomeadamente escutas telefónicas que o colocaram no local e momento do crime. Tanto o seu partido, como a oposição, exigiram a Thabane o abandono das funções na sequência da implicação no assassinato da mulher.

O Lesotho, um dos mais pobres países do mundo, enfrenta sérios problemas económicos, com níveis de desemprego muito elevados e uma epidemia de sida que atinge 23 por cento da população de dois milhões de habitantes. Enclave no meio da África do Sul, o país tem conhecido, desde a independência, em 1966, uma história política instável, marcada por golpes de Estado militares.