Levantada suspensão do Gabinete Técnico

O Ministério Público da Guiné-Bissau levantou a suspensão dos trabalhos no Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE), mas continuará a assistir e a fiscalizar o processo, refere um comunicado a que a Lusa teve acesso.

Aristides Gomes primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Na nota, o Ministério Público determina “levantar a suspensão dos trabalhos no GTAPE” e solicita a “presença de todos os técnicos dos partidos políticos para assistir aos trabalhos.”

O Presidente da Guiné-Bissau vai marcar a data das eleições legislativas antes do dia 22, altura em que vai participar na cimeira de líderes da comunidade da África Ocidental, disse o primeiro-ministro Aristides Gomes.

À saída de mais uma ronda de conversações, no Palácio da Presidência, entre o Chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, o primeiro-ministro, partidos políticos e técnicos de administração eleitoral, Aristides Gomes disse aos jornalistas que o Governo vai declarar “brevemente” o fim do recenseamento para permitir a marcação da data das eleições.

Aristides Gomes assinalou que o Presidente guineense vai receber uma indicação precisa do Governo, em concertação com os partidos políticos, para, antes do dia 22 de Dezembro, decretar a data da ida às urnas. “Vamos apresentar ao presidente várias simulações de datas para que ele possa fixar uma antes do dia 22”, disse o primeiro-ministro.

Uma delegação ministerial da CEDEAO, de visita à Guiné-Bissau, pediu quarta-feira a realização de eleições legislativas guineenses até final de Janeiro e que a data seja conhecida até à próxima cimeira da organização, no dia 22.