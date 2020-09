Mundo

Líbano: Novo PM abandona o cargo após impasse

O Primeiro-Ministro designado do Líbano, Mustapha Adib, demitiu-se, ontem, do cargo numa altura de impasse político sobre a formação de Governo, um mês depois de ter sido nomeado e da violenta explosão no porto de Beirute, noticiou a Lusa.

Primeiro-Ministro designado do Líbano, Mustapha Adib

Fotografia: DR

Mustapha Adib formalizou a decisão após uma reunião com o Presidente libanês, Michel Aoun. O anúncio da decisão de Mustapha Adid deita por terra os esforços diplomáticos feitos pelo Presidente francês, Em-manuel Macron, para quebrar o grave impasse político no país, atingido, também, por uma severa crise financeira, agravada pela violenta explosão, de início do mês de Agosto, no porto da capital, Beirute.

Emmanuel Macron tem pressionado os políticos libaneses a negociarem uma solução política estável para, assim, poderem promulgar reformas urgentes.

Mas, apesar de contar com o apoio francês, Mustapha Adib continuou a enfrentar vários obstáculos na cena política nacional, com os principais grupos xiitas do país, Hezbollah e Amal, a exigirem ficar com a pasta das Finanças no novo Governo.

O Hezbollah e o Amal in-sistem em nomear os ministros xiitas do novo Executivo, e condenaram a formação do novo Executivo sem a sua consulta. Além deste impasse político, o Líbano está mergulhado numa grave crise económica e financeira , dita como a pior da história moderna no país, já que falhou, pela primeira vez, o pagamento da dívida externa e tem uma moeda local em queda livre, além do aumento da inflação, pobreza e do desemprego.