Liberianos vão amanhã às urnas

Os liberianos vão amanhã às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais, com o vice-Presidente cessante Joseph Boakai a defrontar a antiga estrela de futebol George Weah para a sucessão de Ellen Johnson Sirleaf.

Depois de várias tentativas, o senador George Weah está agora mais próximo de assumir a Chefia do Estado liberiano

Fotografia: SEYLLOU | AFP



A data da segunda volta esteve inicialmente marcada para 7 de Novembro, mas questões relacionadas com vários recursos apresentados, em que foram denunciadas ilegalidades eleitorais na primeira votação, realizada a 10 de Outubro último, obrigaram o Supremo Tribunal a remarcar o dia.

Na primeira volta, o senador George Weah e Joseph Boakai não conseguiram obter mais de 50 por cento dos votos.

Nos resultados apurados na primeira volta das eleições, que contaram com uma taxa de participação de 75 por cento, George Weah obteve 39 por cento dos votos, à frente de Joseph Boakai, apoiado pelo Partido Unido (UP, no poder), com 29,1 por cento, com os restantes 18 candidatos a dividirem o resto dos votos.

Ambos tentam suceder a Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher eleita Chefe de Estado em África e prémio Nobel da Paz em 2011, que está constitucionalmente impedida de concorrer a um terceiro mandato consecutivo.

Os observadores internacionais consideraram as eleições credíveis, apesar de alguns problemas de organização e dos atrasos registados durante o escrutínio.

O imbróglio jurídico-eleitoral fez transparecer incertezas sobre a primeira transição democrática de três gerações no pequeno país anglófono da África do Oeste. Mais de dois milhões de eleitores estão inscritos para a votação.

A braços com uma crise económica e social significativamente agravada após a epidemia de ébola, em 2014, a Libéria tenta, aos poucos, recuperar da violenta e devastadora guerra civil que assolou o país entre 1999 e 2003, que provocou mais de 250 mil vítimas mortais.

A elevada participação cívica da população demonstra a expectativa reinante perante a votação, com analistas locais a considerarem George Weah favorito, embora as sondagens sejam escassas e partidarizadas.

George Weah, eleito em 1995 melhor jogador de futebol do Mundo, passou por vários clubes, tendo-se notabilizado no Mónaco, Paris Saint Germain, Milão, Chelsea, Manchester City e Marselha.

Durante a campanha, os dois candidatos coincidiram nos projectos futuros para o país, dando prioridade à manutenção da paz, redução da pobreza (50 por cento da população vive abaixo desse limiar), eliminação da corrupção e revitalização da economia, que leva já três anos de recessão, provocada sobretudo pela epidemia de ébola, que matou quase 5.000 pessoas.

Após a guerra civil, a Libéria recuperou as exportações de cacau, café, ferro, ouro e diamantes, o que permitiu que o Produto Interno Bruto (PIB) passasse de um crescimento negativo de 31,3 por cento em 2003 para um positivo de oito por cento em 2005. O PIB manteve esta tendência até 2013, ano em que o Governo anunciou um crescimento de sete por cento para 2014, previsão que acabaria por falhar redondamente por causa do aparecimento da epidemia de ébola que, só na Libéria, contagiou 10.322 pessoas e matou 4.608.

O plano de contingência que então foi posto em marcha para travar a epidemia, que, entre outras medidas, levou ao encerramento das fronteiras, teve um reflexo significativamente negativo na economia, com a taxa de crescimento a limitar-se a 0,7 por cento. Em 2015, o crescimento do PIB foi nulo (0 por cento) e em 2016 entrou perigosamente no vermelho (-1,6 por cento), o que deixou o país, já em si um dos mais pobres do Mundo, numa situação ainda mais delicada.

Os analistas negam que a taxa de crescimento negativa se deva unicamente à epidemia, sustentando que a influenciar está também o histórico défice de infra-estruturas. Rodeada pela Serra Leoa, Guiné Conacri e Costa do Marfim, além de banhada pelo Oceano Atlântico, a Libéria é única entre as nações africanas, pois é um dos dois países da África Subsaariana, tal com a Etiópia, sem raízes na colonização da África.

A Libéria, actualmente com cerca de quatro milhões de habitantes, foi fundada e colonizada por escravos norte-americanos libertados entre 1821 e 1822, com a ajuda da organização privada American Colonization Society, na premissa de que aqueles teriam maior liberdade e igualdade nesta nova nação.