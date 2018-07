Mundo

Libertação de Lula da Silva divide magistrados

O relator da operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de Porto Alegre, desembargador João Pedro Gebran Neto, determinou ontem a manutenção da prisão do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, contrariando o habeas corpus concedido pelo desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favreto.

Ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva

Fotografia: DR

De acordo com Gebran Neto, a decisão sobre habeas corpus no caso caberia a ele e, para evitar “confusão” na tramitação do HC, que poderia ser revisto por ele a qualquer momento, determina que a Polícia Federal se abstenha de “praticar qualquer acto que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma”, que é a responsável pelas acções da Lava Jato no TRF4.

O Tribunal de Porto Alegre aceitou o pedido de habeas corpus para libertação de Lula da Silva, que está detido há três meses em Curitiba para cumprir uma pena de 12 anos.

Numa decisão divulgada ontem, o desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, decidiu mandar libertar de forma imediata o ex-Presidente.

O despacho, citado pelos vários jornais brasileiros, determina a suspensão da execução provisória da pena e a liberdade de Lula.

“Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente”, diz uma das passagens da decisão. O juiz Sérgio Moro, responsável por julgar os casos de corrupção na Petrobras na primeira instância da Justiça brasileira, disse ontem que o juiz que mandou libertar o ex-Presidente Lula da Silva da prisão não tem competência para tomar esta decisão.

Pouco depois, o desembargador João Pedro Gebran Neto revogou a decisão de Rogério Favreto em relação à libertação imediata de Lula da Silva.



Desembargador reage

Mas a recusa do relator em libertar Lula não ficou sem resposta e o desembargador Rogério Favreto emitiu outro despacho a reiterar a libertação imediata de Lula da Silva.

Rogério Favreto determinou a libertação imediata de Lula da Silva, que devia sair de prisão uma hora depois do seu terceiro despacho.

O desembargador Rogério Favreto, do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), também pediu na sua decisão que a corregedoria do tribunal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investiguem se o juiz Sergio Moro praticou “falta funcional” ao recusar-se a cumprir a ordem de libertação do ex-Presidente Lula da Silva. “Outrossim, extraia-se cópia da manifestação do magistrado da 13ª Vara Federal (Anexo 2 -Evento 15), para encaminhar ao conhecimento da Corregedoria dessa Corte e do Conselho Nacional de Justiça, a fim de apurar eventual falta funcional, acompanhada pela petição do Evento 16”, escreveu Favreto na decisão.