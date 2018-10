Mundo

Libertado o mais jovem milionário do continente africano

Foi libertado ontem aquele que é considerado o mais jovem milionáriodo continente africano, Mohammed Dewji, de 43 anos, que tinha

sido raptado por desconhecidos, ao amanhecer do dia 11, quando entrava no ginásio de um hotel de que é proprietário na capital económica da Tanzânia.

Fotografia: DR

“Agradeço a Alá por ter regressado a casa são e salvo”, disse Mohammed Dewji na página do Twitter do grupo que dirige, METL, agradecendo ainda

às autoridades do país, nomeadamente à Polícia. Questionado pelo diário “Mwanachi”, o pai de Dewji, Gullam Dewji, confirmou

a libertação do filho. O tio do empresário, Azim Dewji, citado no mesmo jornal, acrescentou que o milionário foi encontrado cerca das 2h30 de ontem em Dar es Salaam.

“Os raptores abandonaram-no e ele conseguiu falar com o seu pai ao telefone”, disse. Desconhece-se o grupo ou os responsáveis pelo sequestro de Dewji, durante 10 dias.

No passado dia 15, a família tinha oferecido uma recompensa de 1 bilhão de xelins tanzanianos (cerca de 440 mil dólares) por informações

sobre o seu paradeiro.

Dewji foi sequestrado no passado dia 11 por bandidos encapuzados em Dares-Salam, um facto que comoveu o país e atraiu a atenção da imprensa internacional.