Líbia: Forças de Haftar recuperam cidade chave

As forças do homem forte do leste da Líbia recuperaram no domingo uma cidade importante, controlada por milícias aliadas do governo apoiado pela ONU, disse um porta-voz do Exército Nacional Líbio (ENL) do marechal Khalifa Haftar.

Fotografia: DR

A Líbia mergulhou no caos em 2011 com a queda do ditador Muammar Kadhafi. Actualmente o país está dividido entre um governo no leste, aliado com o ex-comandante do exército Khalifa Hafar, e um outro em Tripoli, patrocinado pelas Nações Unidas.

Ahmed al-Mosmari, porta-voz do ENL, disse que este recapturou a cidade de al-Asabaa, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital. As forças de Haftar têm tentado apossar-se de Tripoli desde abril de 2019 e o conflito exacerbou-se devido a ingerências estrangeiras. Haftar conta com a ajuda dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia, enquanto o Governo de Acordo Nacional (GAN) é apoiado pela Turquia.

A ajuda de Ancara possibilitou alguns êxitos militares a Tripoli no último mês. As forças do GAN recuperaram várias cidades, incluindo al-Asabaa, e uma base aérea na posse dos rivais.